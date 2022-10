Spectacle – Dom Juan

Spectacle – Dom Juan, 24 novembre 2022, . Spectacle – Dom Juan



2022-11-24 20:00:00 – 2022-11-24 21:30:00 20 EUR Sur réservation. Jeune noble vivant en Sicile, Dom Juan accumule les conquêtes amoureuses, les jeunes filles nobles comme les servantes, et les abandonne au déshonneur. Il fuit avec son valet Sganarelle, poursuivis par Elvire, épouse délaissée par le séducteur, dans un univers coloré où se mêlent musique, danse et cirque ! dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville