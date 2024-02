Spectacle d’Olivier Lejeune Saint-Germain-sur-Vienne, samedi 6 avril 2024.

Spectacle d’Olivier Lejeune Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire

Samedi

Son dernier one man show …et c’est tellement vrai se compose d’un tour d’horizon sur l’actu en permanence réactualisé, entrecoupé de sketches comédie ainsi qu’un bluffant numéro de mémoire où il fait participer le public. Un humour rythmé, efficace, corrosif, sans vulgarités. La presse est unanime. Tel ce commentaire d’un journaliste Olivier s’amuse avec les symboles fondamentaux de notre société pour mieux les détourner tel un publicitaire de génie, un provocateur impétueux du rire, un artisan perpétuel de la farce. En fait, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il gratte où ça fait mal en décochant ses flèches contre tout ce qui bouge . A ses débuts, Salvador Dali disait de lui Il fait oeuvre de décrétinisation Depuis il continue… plus jeune que jamais !29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

15 Route de l’Église

Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

