Dans le cadre des reports de la programmation Festival Multi Prises 2021, _Le Collectif des Possibles_ invite la _Compagnie Azimut_ a jouer leur spectacle appelé **DOLIBA**, le **4 Mars 2022 à 19h** au **Théâtre de Poche**. Cette soirée est organisée en partenariat avec l’association du Café Liberté. **DOLIBA** _Au coeur d’un tribunal populaire au Rwanda_ de la Compagnie Azimuts | Théâtre | Durée 1h15 | à partir de 12 ans En 1994, aux premières heures du génocide contre les Tutsi, Souveraine a 7 ans. Cachée en haut d’une armoire, elle assiste à l’assassinat de ses parents par leur voisin. Quinze ans plus tard, elle revient dans son village pour prendre part à la « Gacaca » qui juge l’assassin de sa famille. Tribunal villageois, la « Gacaca » rassemble tous les citoyen.ne.s autour de juges, permettant à chacun.e de prendre la parole. Présente pour celle de son voisin, Souveraine nourrit alors un espoir presque inconcevable : celui de revivre dans la maison de ses parents à quelques mètres de celui qui les a tués. Pour juger les assassins du génocide de 1994, le gouvernement rwandais réactive les anciennes juridictions « Gacaca ». Pendant dix ans, plus de deux millions de personnes sont ainsi jugées par une justice délivrée à l’échelle des villages, conduisant la population vers la nécessité d’une réconciliation. C’est l’histoire d’un pays qui puise dans ses traditions pour se reconstruire après l’innommable et qui y parvient d’une manière exemplaire… ____________________________________________________ **Réservation fortement recommandée via** [[contact@collectifdespossibles.fr](mailto:contact@collectifdespossibles.fr)](mailto:contact@collectifdespossibles.fr) **Pour plus d’infos sur le spectacle, rdv sur :** [[https://collectifdespossibles.fr/festival-multi-prises-report-doliba-par-la-cie-azimut/](https://collectifdespossibles.fr/festival-multi-prises-report-doliba-par-la-cie-azimut/)](https://collectifdespossibles.fr/festival-multi-prises-report-doliba-par-la-cie-azimut/) **Évènement Facebook :** [https://www.facebook.com/events/966352143986207?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D](https://www.facebook.com/events/966352143986207?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D) **Sur Facebook :** [@ArtDesPossibles](https://www.facebook.com/ArtDesPossibles) **Sur Instagram :** [@collectif_des_possibles](https://www.instagram.com/collectif_des_possibles/)

