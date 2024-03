Spectacle Djamil Le Shlag Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves, samedi 25 mai 2024.

Spectacle Djamil Le Shlag Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Après 3 saisons de chroniques sur Radio Nova, un passage remarqué au Jamel Comedy Club sur Canal Plus, Djamil Le Shlag, plus affûté que jamais, rejoint le club des humoristes de France Inter en intégrant la Team C’est Encore Nous de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek.

Depuis la rentrée, il retrouve cette dernière dans sa nouvelle émission C’est le Grand Dimanche Soir .

Dans son spectacle, plus proche du match de boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif le KO. Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

Lieu-dit Kerilly Espace culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Spectacle Djamil Le Shlag Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose