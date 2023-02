Spectacle : Distro, 16 juin 2023, Gouesnou Gouesnou.

Après avoir exploré l’univers du fest-noz dans leur première pièce Tsef Zon(e), les jeunes chorégraphes bretonnes ont cherché : quel autre fédérateur pourrait créer un pont entre danse contemporaine et vie quotidienne ? et questionnent leur rôle social.

Ici, on consomme le temps dans des pintes. On s’enivre de belles histoires, on se retrouve plus que pour boire. Ici, on ne compte plus la mousse, on libère les émotions. Ici, on danse comme avant, on sourit, on montre les dents. On se tamponne les coudes, on se déshabille du regard. On lâche prise, on se tient chaud, on cicatrise. Ici, on tisse le fil, on construit un rien, on crée du lien. On boit un coup, on hausse la voix, on tape du poing. On pardonne le geste, on se serre la main. La même, s’il vous plaît.

Tout public dès 10 ans / Durée : 40 min / Entrée libre.

