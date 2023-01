SPECTACLE – DISTRACTION (S) Contrisson, 3 février 2023, Contrisson Contrisson.

SPECTACLE – DISTRACTION (S)

Contrisson Meuse

2023-02-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-03 21:30:00 21:30:00

Contrisson

Meuse

Contrisson

2.5 EUR

«Les rendez-vous culturels des 16», en COPARY.

« Distraction(s) ” par le Cirque Gones (Nancy) – tout public.

Du Nouveau Cirque de salon qui manipule les objets et le quotidien pour tromper l’ennui. Cette compagnie a encadré le stage « échasses » lors de la St-Nicolas en 2022. Spectacle mêlant acrobaties, manipulation d’objet, théâtre et humour.

Venez découvrir le quotidien jubilatoire de ce vieux couple : ils sont chez eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur quotidien, il y a lui, il y a elle, il y a aussi le temps qui passe, leurs manies, leurs obsessions… leurs distractions. La morosité n’est qu’apparente et de taquineries en joyeux coups bas, ils luttent avec acharnement contre l’ennui. L’atmosphère s’échauffe, les défis s’enchainent et les surprises fusent, les objets se mettent en mouvement, s’attirent, se repoussent, roulent, claquent, rebondissent, volent… jusqu’à l’explosion.

Ce spectacle est accessible même sans enfant. Alors qu’attendez-vous ?

De et par : Clement Boissier et Blandine Charpentier, Musique : Jéremie Gasmann, Costumes : Lesli Baechel, Finitions : Nicolas Turon, Choregraphie : Patrice Marchal, Regard Clown : Marie-Aude Jauze avec le soutien du Memô (54), de la Maison de l’enfance de Rombas (57) et d’Amphibia (38).

Réservation fortement conseillée, par téléphone ou par mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi) : attention places limitées.

En partenariat avec la commune de Contrisson et l’association Môm’Anim.

culture@copary.fr +33 3 29 78 75 69 http://cirquegones.weebly.com/distractions.html

COPARY

Contrisson

dernière mise à jour : 2023-01-20 par