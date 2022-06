SPECTACLE – DISTORSION Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

Metz

SPECTACLE – DISTORSION Metz, 18 juin 2022, Metz. SPECTACLE – DISTORSION Metz Congrès-Robert Schuman 100 rue aux Arènes Metz

2022-06-18 – 2022-06-18 Metz Congrès-Robert Schuman 100 rue aux Arènes

Metz 57000 Imaginez-vous dans un fauteuil, installé devant un écran de cinéma, et que l’histoire vous emmène en totale immersion avec ce que vit le héros… là, vous avez devant vous les personnages qui apparaissent et vous font voyager au cœur du scénario… Vous assistez au film, vous interagissez en direct ! Le roman se matérialise devant vous : vous avez les images, les sons, les protagonistes en chair et en os… peut-être êtes-vous en train de rêver ? Qui sait ? Où êtes-vous ! Concept de l’art total ou gesamtkunstwerk, le spectacle « Distorsion » est une création totalement novatrice qui assemble littérature, cinéma, musique live, interactions théâtrales, danse et art pictural. Vous avez des doutes ?… Laissez-vous transporter ! http://www.congres-metz.com/ METZ CONGRÈS

Metz Congrès-Robert Schuman 100 rue aux Arènes Metz

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57000, Metz Autres Lieu Metz Adresse Metz Congrès-Robert Schuman 100 rue aux Arènes Ville Metz lieuville Metz Congrès-Robert Schuman 100 rue aux Arènes Metz Departement 57000

Metz Metz 57000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPECTACLE – DISTORSION Metz 2022-06-18 was last modified: by SPECTACLE – DISTORSION Metz Metz 18 juin 2022 57000 Metz

Metz 57000