Spectacle : Dis, Petit Chaperon Rouge Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Spectacle : Dis, Petit Chaperon Rouge Villé, 22 juin 2022, Villé. Spectacle : Dis, Petit Chaperon Rouge Villé

2022-06-22 15:00:00 – 2022-06-22 15:40:00

Villé Bas-Rhin Si vous entendez une voix qui chante dans votre grenier, méfiez-vous, c’est peut-être un fantôme… Ou alors, vos marionnettes préférées que vous avez oubliées depuis de nombreuses années dans une vieille malle et qui se sont réveillées ! Ce spectacle est un spectacle avec des marionnettes, mais CE N’EST PAS UN SPECTACLE DE MARIONNETTES. C’est un spectacle de complicité avec des objets retrouvés, avec le public par son interactivité.

A partir de 4 ans. +33 3 69 33 23 40 Si vous entendez une voix qui chante dans votre grenier, méfiez-vous, c’est peut-être un fantôme… Ou alors, vos marionnettes préférées que vous avez oubliées depuis de nombreuses années dans une vieille malle et qui se sont réveillées ! Ce spectacle est un spectacle avec des marionnettes, mais CE N’EST PAS UN SPECTACLE DE MARIONNETTES. C’est un spectacle de complicité avec des objets retrouvés, avec le public par son interactivité.

A partir de 4 ans. Villé

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Villé Autres Lieu Villé Adresse Ville Villé lieuville Villé Departement Bas-Rhin

Villé Villé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville/

Spectacle : Dis, Petit Chaperon Rouge Villé 2022-06-22 was last modified: by Spectacle : Dis, Petit Chaperon Rouge Villé Villé 22 juin 2022 Bas-Rhin ville

Villé Bas-Rhin