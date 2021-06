Vittel Vittel Vittel, Vosges SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

SPECTACLE D'IMPROVISATION THÉÂTRALE 2021-07-24 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-24 19:00:00 19:00:00

Spectacle d'improvisation théâtrale par Steeve Seiller. Ils sont joyeux et sérieux, ouverts et inventifs. Ils sont le reflet de ce que nous sommes, une compagnie de théâtre qui fait se tutoyer pratique artistique et éducation populaire. Hop ! Tout public. Ouvert à tous.Inscription obligatoire. +33 3 29 08 98 53

