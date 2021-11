Nancy Nancy SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE TRIPTYQUE Nancy Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme de ce soir “Triptyque”.

Mais c’est quoi?

Triptyque nom masculin du grec triptukhos, triple

1. Œuvre peinte et/ou sculptée, principalement faite de trois panneaux.

2. Œuvre littéraire ou artistique composée de trois parties offrant une certaine symétrie.

3. Plan, projet, programme qui comporte trois parties.

Nous vous proposerons donc trois équipes, trois histoires, trois ambiances et trois impulsions différentes. Nous vous conseillons de réserver via

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/tryptique

ou par mail: cie.instant.nancy@gmail.com ou par Messenger via notre page Facebook https://www.facebook.com/Cie2linstant.

Possibilité de prendre son entrée sur place le soir du spectacle en fonction des places disponibles à partir de 20h.

Pensez à vous munir de votre pass sanitaire et d’un masque. Toutes les infos sur:

https://www.facebook.com/events/379907357169332 +33 6 78 09 94 58 https://www.facebook.com/Cie2linstant Compagnie de l’Instant

