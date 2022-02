SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – RÉVÉLATIONS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – RÉVÉLATIONS Nancy, 5 mars 2022, Nancy. SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – RÉVÉLATIONS MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy

2022-03-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-05 MJC Bazin 47 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme de ce soir “Révélation” spectacle crée par la Chips de Besançon.. deux invités exceptionnels pour cette représentation.

Ils sont 6 réunis dans un salon cosy pour une soirée comme tant d’autre, tranquille, anodine, ordinaire en apparence…En apparence seulement….. Ce qu’ils ignorent c’est que l’un ou l’une a une révélation à leur annoncer. Une annonce qui va bouleverser le fil de leurs relations et même de leur existante…Rien ne sera plus comme avant…

Et cette annonce, c’est toi public qui va la proposer.

L’entrée est à 5 euros ici :

https://www.helloasso.com/…/evenements/revelation…

ou par message privé ou mail ou en message privé ou mail cie.instant.nancy@gmail.com

ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h.

Réservation vivement recommandée

Pense à te munir de ton masque et de ton pass sanitaire. +33 6 78 09 94 58 https://www.facebook.com/events/471332947977279 Compagnie de l’instant

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy

dernière mise à jour : 2022-02-21 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Ville Nancy lieuville MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – RÉVÉLATIONS Nancy 2022-03-05 was last modified: by SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – RÉVÉLATIONS Nancy Nancy 5 mars 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle