SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – PUZZLE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – PUZZLE Nancy, 26 février 2022, Nancy. SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – PUZZLE MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy

2022-02-26 – 2022-02-26 MJC Bazin 47 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle 5 EUR La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme de ce soir « puZzle ».…

Toi public, tu seras mis à contribution en apportant un objet ou une photographie qui te rappelle un souvenir marquant, dans le bon ou le mauvais sens du terme. Rassure-toi, tu n’auras pas à monter sur scène. Avant le spectacle, les improvisateurs viendront à ta rencontre pour recueillir ton souvenir qui sera peut être le point de départ du spectacle.

L’entrée est à 5 euros ici : https://www.helloasso.com/…/comp…/evenements/puzzle-1…

ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h.

Réservation vivement recommandée

Pense à te munir de ton pass sanitaire +33 6 78 09 94 58 https://www.facebook.com/events/334592238415792 Compagnie de l’instant

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Ville Nancy lieuville MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – PUZZLE Nancy 2022-02-26 was last modified: by SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – PUZZLE Nancy Nancy 26 février 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle