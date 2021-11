Spectacle d’improvisation théâtrale : le + ou – Capbreton, 20 novembre 2021, Capbreton.

Spectacle d’improvisation théâtrale : le + ou – Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton

2021-11-20 – 2021-11-20 Le Circus 9 Rue du Hapchot

Capbreton Landes

Dans le plus ou moins chaque improvisateur deviendra tour à tour, metteur en scène, mais c’est Vous et Vous seul public qui déciderez de donner suite à l’histoire ou pas !

Chaque improvisateur deviendra le metteur en scène à tour de rôle pour proposer une histoire et de diriger les comédiens.

Réservation OBLIGATOIRE auprès du Circus : au 0617186934 ou reservations@lecircus.fr

+33 6 17 18 69 34

Le Circus

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton

