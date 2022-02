SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – DUELS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – DUELS Nancy, 19 mars 2022, Nancy. SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE – DUELS MJC Bazinn 47 rue Henri Bazin Nancy

2022-03-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-19 MJC Bazinn 47 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

La Compagnie de l’Instant est fière de recevoir sa grande sœur de Besançon La Chips impro .Au programme de cette soirée de retrouvailles “Duels”.

Vous allez pouvoir visiter trois relations à travers trois duos différents formés par les spectateurs. Quand les duos tournent au duel, l’intime est mis à nu. Des duos vont se croiser, se confronter, s’aimer, se rencontrer, s’explorer, se découvrir, se réconcilier, se détester…

L’entrée est à 5 euros ici :https://www.helloasso.com/…/duels-piece-de-theatre…

ou en message privé ou mail cie.instant.nancy@gmail.com

ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h.

Réservation vivement recommandée.

Pense à te munir de ton masque et de ton pass sanitaire +33 6 78 09 94 58 https://www.facebook.com/events/4824725757648113 MJC Bazinn 47 rue Henri Bazin Nancy

