Ille-et-Vilaine L’association des Parents d’élèves de l’école François Renaud organise un spectacle de « théâtre d’improvisation » avec les improlocos22 de Dinan. Impro ? Vous avez dit impro ? Tout au long du spectacle, les improvisateurs jouent plusieurs scènes en utilisant des mots (des personnages, des lieux, des objets…) et des phrases donnés par le public. Mimes, chants, danses… Il y en aura pour tous les goûts ! Rendez-vous le samedi 1er avril à 17h à la salle Jean Rochefort de Saint-Lunaire pour un cabaret d’improvisation théâtrale tout public (de 5 à 105 ans). 6€ pour les adultes

6€ pour les adultes

Participation libre pour les enfants Réservation sur helloasso.com

