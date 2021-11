SPECTACLE D’IMPROVISATION THEATRALE A L’ESPACE BELLEVUE A GETIGNE Gétigné, 26 novembre 2021, Gétigné.

SPECTACLE D’IMPROVISATION THEATRALE A L’ESPACE BELLEVUE A GETIGNE Salle La Villa, Espace Bellevue Espace Bellevue , 2 bis rue du Pont jean vay Gétigné

2021-11-26 19:30:00 – 2021-11-26 22:30:00 Salle La Villa, Espace Bellevue Espace Bellevue , 2 bis rue du Pont jean vay

Gétigné 44190 Gétigné

Spectacle d’improvisation théâtrale « Innovation et transition en question ! » ///Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais et le Groupe LEADER organisent une soirée ouverte au grand public le vendredi 26 novembre à partir de 19h30 à l’espace Bellevue à Gétigné, dans le cadre de travaux initiés sur l’innovation sociétale* depuis 2019.///Aborder des sujets sérieux, pas sérieusement », voici ce que propose la Compagnie A Toute Vapeur, animée par Michel Rival. Venez découvrir l’innovation sociétale à l’occasion du spectacle de cabaret d’improvisation théâtrale. Sur un format ludique, décalé et interactif, ils traiteront les questions D’Economie Sociale et Solidaire et d’Innovation Sociétale avec humour et sensibilité./// Dans un second temps, le débat sera l’occasion de s’informer, échanger, (se) questionner… Spectacle interactif, ouvert à tous, à partir de 8 ans///Participation libre///

Un tirage au sort sera effectué dans la soirée pour reverser le montant de la participation libre des spectateurs à l’un des acteurs de l’innovation sociétale du Vignoble Nantais. Uniquement sur réservation/// Pass Sanitaire en vigueur.

Spectacle d’improvisation théatrale “Innovation et transition en question” à l’espace Bellevue à Gétigné le vendredi 26 novembre à 19h30

+33 2 40 36 09 10 http://www.vignoble-nantais.eu/

Spectacle d’improvisation théâtrale « Innovation et transition en question ! » ///Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais et le Groupe LEADER organisent une soirée ouverte au grand public le vendredi 26 novembre à partir de 19h30 à l’espace Bellevue à Gétigné, dans le cadre de travaux initiés sur l’innovation sociétale* depuis 2019.///Aborder des sujets sérieux, pas sérieusement », voici ce que propose la Compagnie A Toute Vapeur, animée par Michel Rival. Venez découvrir l’innovation sociétale à l’occasion du spectacle de cabaret d’improvisation théâtrale. Sur un format ludique, décalé et interactif, ils traiteront les questions D’Economie Sociale et Solidaire et d’Innovation Sociétale avec humour et sensibilité./// Dans un second temps, le débat sera l’occasion de s’informer, échanger, (se) questionner… Spectacle interactif, ouvert à tous, à partir de 8 ans///Participation libre///

Un tirage au sort sera effectué dans la soirée pour reverser le montant de la participation libre des spectateurs à l’un des acteurs de l’innovation sociétale du Vignoble Nantais. Uniquement sur réservation/// Pass Sanitaire en vigueur.

Salle La Villa, Espace Bellevue Espace Bellevue , 2 bis rue du Pont jean vay Gétigné

dernière mise à jour : 2021-10-26 par