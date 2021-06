SPECTACLE D’IMPROVISATION Sucé-sur-Erdre, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sucé-sur-Erdre. SPECTACLE D’IMPROVISATION 2021-07-09 – 2021-07-09 Le Manoir – Parc de la Chataigneraie 62 Rue de la Papiniere

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique À partir d’extraits de livres, romans, bandes dessinées mis à votre disposition ou que vous aurez emmenés, 2 comédiens improviseront !

Embarquez pour une soirée inattendue pour vous, comme pour eux !! la troupe Le Sac à Mamie monte en scène pour un spectacle d’impro surprenant . À partir d’extraits de livres, romans, bandes dessinées mis à votre disposition ou que vous aurez emmenés, 2 comédiens improviseront !

Embarquez pour une soirée inattendue pour vous, comme pour eux !! dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Étiquettes évènement : Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Le Manoir - Parc de la Chataigneraie 62 Rue de la Papiniere Ville Sucé-sur-Erdre lieuville 47.33209#-1.52215