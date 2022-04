Spectacle d’improvisation par la Compagnie des Travaux Finis Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle d’improvisation par la Compagnie des Travaux Finis Mairie de Paris Centre, 12 avril 2022, Paris. Dans le cadre du rendez-vous De la Culture avant toute chose, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 12 avril dès 19h30 en salle des mariages de la Mairie de Paris Centre à un spectacle d’improvisation.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit Sans réservation dans la limite des places disponibles. Découvrez un spectacle d’improvisation préparé par les comédiennes de la Compagnie des Travaux Finis. La compagnie a déjà plusieurs créations à son actif, dont certaines tournent actuellement régulièrement à Paris et en régions: une création originale (Déjà Vu), deux spectacles d’improvisation (Les Ladies et Petite Soirée) et un spectacle jeune public (les Aventures d’Arlequin). Pensé et construit spécialement pour la salle des mariages, la Compagnie des Travaux Finis vous propose un spectacle unique, venez nombreux ! Rendez-vous le mardi 12 avril dès 19h30 en salle des mariages de la Mairie de Paris Centre. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact : https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre La Compagnie des Travaux Finis

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie de Paris Centre Adresse 2 rue Eugène Spuller Ville Paris lieuville Mairie de Paris Centre Paris Departement Paris

