Venez participer à une soirée détonante et endiablée sur le thème de l’amour. Petites annonces, déclarations enflammées ou pire accroches de drague… la compagnie Le Minou fera feu de tout bois pour vous proposer des improvisations théâtrales pleines d’humour. Venez participer à une soirée détonante et endiablée sur le thème de l’amour. Médiathèque Jean-Macé 2 boulevard de Provence 57070 Metz Metz Borny Moselle

