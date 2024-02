Spectacle d’improvisation Centre socio-culturel Marseille 8e Arrondissement, samedi 10 février 2024.

Théâtre dansé et musical improvisé dans l’univers d’Almodovar

C’est un mix d’improvisation de théâtre, danse et musique dans l’univers de Pedro Almodovar que proposent les Improsteurs, au CSC Roy d’Espagne, comme de juste.



Ce voyage allie la sensibilité du corporel de la danse à celui du théâtre, et les émotions musicales aux accents hispaniques.



Pour ce spectacle d’improvisation hors norme, les Improsteurs bénéficient de l’immense talent des danseuses Lore Daufin, Emmanuelle Marti, professeures au CSC Roy d’Espagne et de Elise David, ainsi que toute la sensibilité musicale exprimée a travers les voix de Myriam Greco, Agnés K. et la guitare de Franck Greco, que l’on a régulièrement le plaisir d’entendre à travers leur groupe Old-shot.



Nous allons croiser des personnages qui remontent le temps pour explorer les non-dits dans un univers ou les femmes solidaires et solides font face à l’adversité même au cœur de leur souffrance.



Elles sont débrouillardes, soudées par des liens familiaux, amicaux ou amoureux, assurent le quotidien et assument l’adversité jusqu’à l’origine de leur malheur.



Sexualité et marginalité sont présentes en toile de fond, posées et toujours acceptées sans jugement, juste magnifiquement. EUR.

Centre socio-culturel 16 Allée Albeniz

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10



