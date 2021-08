Eguisheim Eguisheim Eguisheim, Haut-Rhin Spectacle d’improvisation Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Spectacle d’improvisation Eguisheim, 25 septembre 2021, Eguisheim. Spectacle d’improvisation 2021-09-25 20:00:00 – 2021-09-25

Eguisheim Haut-Rhin Eguisheim EUR Un groupe de copains décidèrent un jour de monter leur propre association de théâtre d’improvisation. Les ZidéfuZ trouvèrent leur nom en 2005 et l’association naquit en 2008. Depuis, ils sèment leur vent de folie un peu partout dans le Haut-Rhin et ailleurs. Les ZidéfuZ improvisent au bénéfice de l’association « Pour un Sourire d’enfant » qui soutient les enfants les plus pauvres du Cambodge pour les conduire de la misère à un métier. Venez nombreux pour cette soirée théâtrale dynamique. Réservation conseillée via la plateforme en ligne : yuticket.com . Les ZidéfuZ improvisent au bénéfice de l’association « Pour un Sourire d’enfant » qui soutient les enfants les plus pauvres du Cambodge pour les conduire de la misère à un métier. Venez nombreux pour cette soirée théâtrale dynamique. Rafraichissements à l’entracte. Réservation conseillée. +33 3 89 41 21 78 Un groupe de copains décidèrent un jour de monter leur propre association de théâtre d’improvisation. Les ZidéfuZ trouvèrent leur nom en 2005 et l’association naquit en 2008. Depuis, ils sèment leur vent de folie un peu partout dans le Haut-Rhin et ailleurs. Les ZidéfuZ improvisent au bénéfice de l’association « Pour un Sourire d’enfant » qui soutient les enfants les plus pauvres du Cambodge pour les conduire de la misère à un métier. Venez nombreux pour cette soirée théâtrale dynamique. Réservation conseillée via la plateforme en ligne : yuticket.com . dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Eguisheim, Haut-Rhin Autres Lieu Eguisheim Adresse Ville Eguisheim lieuville 48.04125#7.30498