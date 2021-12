Sète Médiathèque Mitterrand Hérault, Sète Spectacle d’improvisation : compagnie les tisseurs de pluie Médiathèque Mitterrand Sète Catégories d’évènement: Hérault

Médiathèque Mitterrand, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00 Spectacle d’improvisation sur le thème de l’amour Médiathèque Mitterrand Bvd Danielle Casanova 34200 Sète Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

Lieu Médiathèque Mitterrand Adresse Bvd Danielle Casanova 34200 Sète Ville Sète