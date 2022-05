Spectacle d’improvisation – Cie “Los Muchachos” Chauray Chauray Catégories d’évènement: Chauray

Deux-Sèvres

Spectacle d’improvisation – Cie “Los Muchachos” Chauray, 21 mai 2022, Chauray. Spectacle d’improvisation – Cie “Los Muchachos” Salle du Temple de Chauray 60 Rue du Temple Chauray

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle du Temple de Chauray 60 Rue du Temple

Chauray Deux-Sèvres Chauray EUR Samedi 21 mai au Temple de Chauray à 20h30 avec la Compagnie Los Muchachos. Spectacle gratuit. Réservations conseillées, places limitées. Samedi 21 mai au Temple de Chauray à 20h30 avec la Compagnie Los Muchachos. Spectacle gratuit. Réservations conseillées, places limitées. Samedi 21 mai au Temple de Chauray à 20h30 avec la Compagnie Los Muchachos. Spectacle gratuit. Réservations conseillées, places limitées. Los muchachos

Salle du Temple de Chauray 60 Rue du Temple Chauray

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Chauray, Deux-Sèvres Autres Lieu Chauray Adresse Salle du Temple de Chauray 60 Rue du Temple Ville Chauray lieuville Salle du Temple de Chauray 60 Rue du Temple Chauray Departement Deux-Sèvres

Chauray Chauray Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauray/

Spectacle d’improvisation – Cie “Los Muchachos” Chauray 2022-05-21 was last modified: by Spectacle d’improvisation – Cie “Los Muchachos” Chauray Chauray 21 mai 2022 Chauray Deux-Sèvres

Chauray Deux-Sèvres