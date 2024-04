Spectacle d’improvisation, A la recherche des histoires perdues, au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 15 juin 2024.

Spectacle d’improvisation, A la recherche des histoires perdues, au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

SPECTACLE D’IMPROVISATION ET VISITE DE L’EXPOSITION MONSTRES DE PAPIER

• 17h visite de l’exposition Monstres de papier

• 18h spectacle d’improvisation A la recherche des histoires perdues . La compagnie La Balise propose un spectacle d’improvisation aux abords du Moulin du Got (à l’intérieur si mauvais temps) entrée gratuite sur réservation à la bibliothèque. Spectacle offert par la bibliothèque municipale G E Clancier de Saint-Léonard. Pour les enfants à partir de 6 ans et adultes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 17:00:00

fin : 2024-06-15

Moulin du Got Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

