Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Spectacle d’Impro La KIFFF Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Spectacle d’Impro La KIFFF Istres, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Istres. Spectacle d’Impro La KIFFF 2021-07-30 – 2021-07-30 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres Bouches-du-Rhône Istres Troupe en éternel mouvement, la KIFF se dépassera encore pour donner rire et sourire à son public ! 5, 4, 3, 2, 1… IMPRO !



Attention, changement de lieu sur la pelouse du gymnase Donnadieu L’association d’improvisation théâtrale la KIFF partage le goût du jeu, du rire, de l’imagination et du vivre-ensemble à travers des matchs, cabarets et toutes les propositions qui promettent de belles rencontres ici et ailleurs ! tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 http://www.istres-tourisme.com/ Troupe en éternel mouvement, la KIFF se dépassera encore pour donner rire et sourire à son public ! 5, 4, 3, 2, 1… IMPRO !



Attention, changement de lieu sur la pelouse du gymnase Donnadieu dernière mise à jour : 2021-07-15 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Ville Istres lieuville 43.50805#4.9874