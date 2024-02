Spectacle d’impro Digital Village Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. gratuit

Ne ratez pas ce spectacle pour prendre une bonne dose d’humour.

Préparez vous à une soirée spectaculaire au Digital Village, car la Brigade prend la scène pour vous dévoiler un tout nouveau match ! Les des rivaux sont en pleine préparation et leur nom restera donc secret pour l’instant…

Plongez dans l’univers unique de l’improvisation, où l’inattendu devient la règle et chaque moment est une surprise.

Le concept de la soirée est simple : l’improvisation pure. Ni nous ni vous ne saurons ce qui sera joué. Le concept de ce match d’impro: les deux équipes s’affrontent en jouant des scènes sur des thèmes proposées par l’arbitre, le public vote à la fin de chaque scène pour désigner le vainqueur.

Notez bien que c’est un spectacle au chapeau, où votre contribution volontaire soutiendra l’art de l’improvisation. De plus, pour compléter l’expérience, la consommation au bar sera obligatoire. Laissez vous emporter par cette soirée immersive où le rire, la spontanéité et l’inventivité se mêlent pour créer une expérience inoubliable. Rejoignez nous au Digital Village et soyez prêts à vivre une soirée où la magie de l’improvisation prend vie sous les projecteurs.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013

Contact :

Digital Village