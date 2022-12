SPECTACLE D’IMPRO DE NOËL Sarrebourg Sarrebourg TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

2022-12-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-17 22:30:00 22:30:00

Moselle Sarrebourg La Compagnie d’improvisation Sans-Diego revient sur scène juste avant les fêtes ! Pour l’occasion, vous aurez les pleins pouvoirs de choisir les thèmes pour ce cabaret d’improvisation ! Prévente sur HelloAsso. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. https://www.helloasso.com/associations/sadic/evenements/spectacle-d-impro-de-noel?fbclid=IwAR3Rhue28BpuRfdicwipVMMuBXR0yVK_lS-rAT2W7SNXTT4fu_YTQJqWoxs rue des Berrichons et des Nivernais centre socioculturel Sarrebourg

