Spectacle d’impro avec Les Potes au Feu Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Spectacle d’impro avec Les Potes au Feu Valence, 4 mars 2022, Valence. Spectacle d’impro avec Les Potes au Feu Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-03-04 20:45:00 – 2022-03-04 Comedy Palace 12 rue Pasteur

Valence Drôme EUR 10 10 Sept ingrédients plein de pep’s mijotant ensemble pour une cuisine détonante ! Venez déguster les impros maison des Potes au Feu, assaisonnées avec humour ! contact@comedypalace.fr +33 6 82 70 21 83 https://www.comedypalace.fr/ Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Comedy Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Spectacle d’impro avec Les Potes au Feu Valence 2022-03-04 was last modified: by Spectacle d’impro avec Les Potes au Feu Valence Valence 4 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme