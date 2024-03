SPECTACLE D’IMPRO AMNESIA IMPRO 30 BLINDTEST Nancy, samedi 23 mars 2024.

Samedi

On apporte de quoi mettre le feu… Venez poser votre étincelle !

AU MENU

19H | BLINDTEST spécial « FILMS » pour vous chauffer les oreilles et l’esprit

20H30 | IMPRO 30 concentré de fun où l’art du timing prend tout son sens

21H45 | AMNESIA une plongée dans les souvenirs d’une personne

A partir de 19h, on ouvre l’apéro avec bières de la Brasserie du Grô, jus de fruits artisanaux et autres plaisir pour les papilles (salés et sucrés)Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

47 rue Henry Bazin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

