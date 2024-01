Spectacle Dimanche Place du Parlement Redon, mercredi 31 janvier 2024.

Spectacle Dimanche Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

DIMANCHE

Cie Focus & Chaliwaté

Les murs tremblent, la tempête et le déluge font rage au dehors… une famille insouciante s’apprête cependant à passer un dimanche tranquille à la maison. Habile métaphore d’une humanité sourde et aveugle aux changements climatiques ! Comment ces dérèglements impactent-ils les humains et les animaux ? Une histoire sans paroles, à l’esthétique soignée, qui nous émerveille et interpelle notre conscience écologique. .

Place du Parlement Le Canal théâtre

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 19:30:00

fin : 2024-01-31



L’événement Spectacle Dimanche Redon a été mis à jour le 2024-01-24 par OT PAYS DE REDON