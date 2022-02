Spectacle : Didier Landucci “Là, maintentant, tout de suite…” Lambesc, 14 mai 2022, Lambesc.

Spectacle : Didier Landucci “Là, maintentant, tout de suite…” Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

2022-05-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00 Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc

5 8 À travers des anecdotes savoureuses, des astuces étonnantes et des illustrations hilarantes, il nous livre avec passion, sincérité et générosité, les secrets de cette discipline si singulière dont il est l’un des grands virtuoses en France.

Avec son grain de folie, son charisme naturel et son humour décapant, Didier Landucci casse les codes du théâtre et fait tomber les barrières avec le public pour laisser place à une véritable complicité.

Loin d’être réservé aux amateurs d’improvisation, ce seul en scène est un hymne à la diversité des talents de l’homme et à son fabuleux potentiel de création.

Un spectacle tout public qui permet de retrouver son âme d’enfant et de laisser libre cours à son imaginaire !

Fort de son succès avec LES BONIMENTEURS (16 ans de tournée, 1200 représentations, 6000 histoires improvisées), Didier Landucci présente un spectacle atypique, joyeux et enrichissant sur l’improvisation théâtrale.

carole.lorente@lambesc.fr +33 4 42 17 02 96 https://www.lambesc.fr/mes-sorties/agenda/pre-reservations-en-ligne/pre-reservation-en-ligne-culture/

À travers des anecdotes savoureuses, des astuces étonnantes et des illustrations hilarantes, il nous livre avec passion, sincérité et générosité, les secrets de cette discipline si singulière dont il est l’un des grands virtuoses en France.

Avec son grain de folie, son charisme naturel et son humour décapant, Didier Landucci casse les codes du théâtre et fait tomber les barrières avec le public pour laisser place à une véritable complicité.

Loin d’être réservé aux amateurs d’improvisation, ce seul en scène est un hymne à la diversité des talents de l’homme et à son fabuleux potentiel de création.

Un spectacle tout public qui permet de retrouver son âme d’enfant et de laisser libre cours à son imaginaire !

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc