salle des fêtes Ordizan Hautes-Pyrénées

2022-12-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-02

Hautes-Pyrénées Ordizan Tarif : 20€

Réservation obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/hypnose-et-magnetisme-pour-tous/evenements/spectacle-d-hypnose Le premier gros spectacle d hypnose dans les hautes Pyrénées créé et orchestré par un bigourdan.

Olivier Lamarque hypnotiseur de spectacle et aussi Hypnothérapeute à Ordizan. https://www.helloasso.com/associations/hypnose-et-magnetisme-pour-tous/evenements/spectacle-d-hypnose salle des fêtes ORDIZAN Ordizan

