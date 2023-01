Spectacle d’humour : le sublime sabotage par Yohann Métay Colmar Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin Colmar EUR Un spectacle écrit (avec du mal) et interprété (avec talent) par Yohann Métay. Après le spectacle « la tragédie du dossard 512 » où il racontait son aventure haletante et hilarante dans l’Ultra trail du Mont Blanc, le comédien Yohann Métay nous revient avec « Le sublime sabotage ». Il a troqué son lycra pour une plume, et nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle, qu’il ne voit pas progresser comme il le souhaitait. La pression sur les épaules et la trouille au bide, il nous présente la spirale de la loose d’un type qui voulait penser plus haut que son QI. Désespéré après une tentative de stage loufoque pour « retrouver le clown qui joue en lui », le créateur en panne d’inspiration nous offrira finalement un show époustouflant, jouant de son corps, provoquant un rire à la seconde et laissant les jeux de mots fuser à un rythme endiablé. Sincère, inventif et bien écrit, ce « sublime sabotage » est d’une formidable liberté. Le comédien a troqué son lycra pour une plume, et nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle, qu’il ne voit pas progresser comme il le souhaitait. +33 3 89 20 29 02 Colmar

