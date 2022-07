Spectacle d’humour juif Weiterswiller, 8 septembre 2022, Weiterswiller.

Spectacle d’humour juif

12 rue Principale Weiterswiller Bas-Rhin

2022-09-08 20:30:00 – 2022-09-08

EUR Spectacle d’humour juif par le duo Michel et Raymond Levy

Un spectacle d’humour juif vous est proposé à la synagogue de Weiterswiller le jeudi 8 septembre à 20h30, animé par Michel Levy et Raymond Levy.

Michel Levy, président de l’association des Amis de la synagogue d’Ingwiller et Raymond Levy, membre actif du musée judéo-alsacien de Bouxwiller, mettent en commun le temps d’une soirée leur humour grinçant, dans un spectacle clin d’oeil à leur origine et culture juive.

Ils vous feront revivre le temps d’une soirée, avec un humour pétillant, des souvenirs d’enfance, ou encore les clichés touchant leurs origines qu’ils ont brillamment mis en scène comme les relations de couple, les liens interreligieux… Un spectacle unique que le duo a préparé spécialement pour cette 12e édition du Mini Festival de Musique Juive !

Tarif 5 € (gratuit pour les – de 12 ans) | Synagogue de Weiterswiller, 12 rue Principale, 67340 Weiterswiller | Réservation et informations auprès de l’Office de Tourisme intercommunal : www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace, 03 88 70 42 30, tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

