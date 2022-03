Spectacle d’humour : Elastic & Fransesca : El Spetacolo! Colmar, 5 mars 2022, Colmar.

Spectacle d’humour : Elastic & Fransesca : El Spetacolo! Colmar

2022-03-05 – 2022-03-05

Colmar Haut-Rhin

EUR Un spectacle conçu et joué par Françoise Rochais et Stéphane Delvaux.

En Français, cela veut dire « LE Spectacle ! ». Et pour « CE spectacle » Élastic veut se surpasser et surprendre son public grâce à la présence d’une magnifique assistante, Francesca, qui doit lui permettre de dynamiser ses différents numéros.

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, assisté d’une pseudo assistante, vont malgré eux transformer un pseudo grand spectacle en un tourbillon de moments déjantés et cocasses.

+33 3 89 20 29 02

