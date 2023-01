Spectacle d’humour : el spectacolo Muntzenheim Muntzenheim Muntzenheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Muntzenheim

Spectacle d’humour : el spectacolo Muntzenheim, 14 avril 2023, Muntzenheim Muntzenheim. Spectacle d’humour : el spectacolo 24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

2023-04-14 20:30:00 – 2023-04-14 21:30:00 Muntzenheim

Haut-Rhin Muntzenheim EUR par la compagnie Rirolarmes

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, assisté d’une pseudo assistante vont, malgré eux, transformer un pseudo grand spectacle en un tourbillon de moments déjantés, cocasses et maladroits à souhait.

Qui des deux craquera en premier face aux accumulations de gaffes de l’autre ?

Qui des deux succombera à ses sentiments pour l’autre ?

Qui des deux est le véritable artiste de ce spectacle ?

Ces deux personnages vous toucheront en plein coeur et chatouilleront vos zygomatiques au risque de les faire éclater ! Avec justesse, complicité, amour, exploits, performances artistiques et bien souvent avec

“un rien”, Elastic et Francesca vous emportent dans “EL Spectacolo !”

Rires garantis !! Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, assisté d’une pseudo assistante vont, malgré eux, transformer un pseudo grand spectacle en un tourbillon de moments déjantés, cocasses et maladroits. +33 3 89 78 63 80 Muntzenheim

dernière mise à jour : 2022-12-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Muntzenheim Autres Lieu Muntzenheim Adresse 24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin Ville Muntzenheim Muntzenheim lieuville Muntzenheim Departement Haut-Rhin

Muntzenheim Muntzenheim Muntzenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muntzenheim-muntzenheim/

Spectacle d’humour : el spectacolo Muntzenheim 2023-04-14 was last modified: by Spectacle d’humour : el spectacolo Muntzenheim Muntzenheim 14 avril 2023 24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin Haut-Rhin Muntzenheim Muntzenheim Haut-Rhin

Muntzenheim Muntzenheim Haut-Rhin