Spectacle d'Halloween à Terres d'Oiseaux Terres d'Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-10-26 16:00:00 – 2022-10-26

Place à l'imaginaire ! Halloween approche à grands pas avec ses créatures mystérieuses et ses petits monstres affamés de bonbons. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance que de se laisser emporter dans le monde imaginaire tout droit sorti de la tête d'un(e) artiste professionel(le). Spectacle à partir de 4 ans. Réservation obligatoire au 05 57 32 88 88.

Terres d'Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

