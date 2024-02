Spectacle Deux mains disent Tarkos Quai des Anglais Martigues, mardi 19 mars 2024.

Spectacle de poésie sonore, tissé d’extraits de l’œuvre de Tarkos, ainsi que de musiques contemporaines par Claudine Hunault et Nathalie Milon. A la médiathèque Louis Aragon dans le quartier de l’île.

Claudine Hunault, metteur en scène » quand Nathalie m’a dit son désir de dire des textes de Christophe Tarkos, j’ai perçu une correspondance étonnante avec l’écriture du poète.

Hasard de l’obscure histoire des corps, il se trouve que Nathalie ne voit pas. Il y a entre elle et le monde un espace particulier d’approche prudente, étonnée, une attention et une façon d’être aux aguets.

Que Tarkos détaille le monstrueux bordel du corps, un petit bidon ou une lettre à son propriétaire, il le fait avec une précision et une autorité qui creusent un écart identique à celui que les mains de Nathalie imposent quand elles lisent. «



Nathalie Milon, actrice et chanteuse » Les textes de Christophe Tarkos sont pour moi, une grande partition de musique contemporaine.

Chaque poésie m’enveloppe de textures sonores inattendues qui m’invitent à explorer, à entrer plus profond dans les couleurs de mon timbre.

Je sens ma voix qui dit, qui lit, qui scande le texte allant parfois jusqu’au chant. Cette langue rythme le mouvement de mes mains sur l’écriture braille.

Chaque texte induit dans mon corps sa pulsation propre, les mots imposent leur tempo dans ma bouche, je suis toute emplie de cette musique subtile, les syllabes jouent avec moi.

La pulpe de chacun de mes doigts frissonne sous leur sonorités.

Travailler sur Tarkos c’est chaque fois enfiler une seconde peau qui me permet de vivre l’humour, le fantastique, l’absurde, le sensible en une seule traversée. «



Le poète Christophe Tarkos est enfant de Martigues. Mort en 2004 à 40 ans, cette figure de la poésie contemporaine continue d’influencer nombre de poètes français.

il aurait eu 60 ans ce mardi 5 décembre 2023. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19 20:00:00

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

