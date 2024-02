Spectacle « Détours et autres digressions » Le Molay-Littry, jeudi 22 février 2024.

Spectacle « Détours et autres digressions » Le Molay-Littry Calvados

Spectacle « Détours et autres digressions » organisé par Isigny-Omaha Intercom.

Eve Bonfanti et Yves Hunstad, l’aventure de créer ensemble.

Ils nous entraînent dans l’élaboration de leur dernier spectacle. Ils se sont engagés à donner très prochainement la version définitive, en ouverture d’un important festival de théâtre contemporain à l’étranger. Le défi est de taille et le temps file…

Dans un esprit joyeusement subversif, ils jouent avec la fine ligne qui sépare le vrai du faux, le jeu du horsjeu, la fiction de la réalité.

Entrelaçant poésie et humour avec une intelligence et une finesse peu communes, ils font du public leur complice artistique d’un soir et déploient peu à peu un moment théâtral grandiose et absolument inattendu.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22 22:30:00

Salle des Fêtes

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr

