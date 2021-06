Saint-Savin abbaye de saint savin Saint-Savin, Vienne SPECTACLE – « DÉTOUR » abbaye de saint savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

SPECTACLE – « DÉTOUR » abbaye de saint savin, 10 août 2021-10 août 2021, Saint-Savin.

abbaye de saint savin, le mardi 10 août à 18:30

Le magicien David Orta incarne un personnage facétieux et clownesque qui nous transporte dans l’univers de la magie moderne. La poésie, les mots et la musique viennent soutenir une performance technique, où la magie devient le fil rouge d’un propos amusé et tendre sur la vie. En constante relation avec le public, David Orta joue avec les réactions des spectateurs. Bref, un spectacle qui joue avec les codes et nous propose un regard léger, dans un monde qui ne l’est pas toujours….

accès tout public et gratuit, durée 1h30 environ

Du burlesque mais pas que ! En alternant les moments d’émotions, d’espièglerie, avec les moments d’humour, les spectateurs se retrouvent entièrement immergés dans l’univers du cabaret. abbaye de saint savin place de la libération 86310 saint savin Saint-Savin Vienne

2021-08-10T18:30:00 2021-08-10T20:00:00

