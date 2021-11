Spectacle dessiné « Les Grandes Dents » Saint-Christoly-de-Blaye, 4 décembre 2021, Saint-Christoly-de-Blaye.

Spectacle dessiné « Les Grandes Dents » Saint-Christoly-de-Blaye

2021-12-04 18:00:00 – 2021-12-04 18:30:00

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye

EUR 5 « Les grandes dents » est un spectacle dessiné composé de deux histoires.

Dans la première histoire, on rencontre, Théophile, un crocodile qui n’apprécie pas que l’on se moque de lui.

Dans la seconde, on croise, Poil-à-gratter, un loup qui ne respecte pas ses promesses.

Maria-Paz Matthey et Loïc Dauvillier nous les racontent avec des mots, de la musique, des traits (dessin et animation) et beaucoup d’humour.

D’après deux histoires d’Ann Rocard & Marie-Odile Judes.

Tout public à partir de 4 ans

Durée : 30 minutes

Renseignements au 05 57 42 50 40 (Mairie de Saint-Christoly)

La vente des billets se fait à la mairie la semaine du spectacle aux heures d’ouverture du secrétariat et le soir du spectacle au guichet du Vox.

+33 5 57 42 50 40

Christophe Garbage

Saint-Christoly-de-Blaye

