Spectacle »#Désordres » Flixecourt, 1 décembre 2022, Flixecourt.

Spectacle »#Désordres »

Rue Léon Henocque Flixecourt Somme

2022-12-01 – 2022-12-01

Flixecourt

Somme

Jeudi 1er décembre – 20h30 – Salle Le Chiffon Rouge de Flixecourt

« # Désordres », c’est une suite de séquences qui nous plongent dans le présent de personnes aux prises avec les tensions, les questions, les peurs et les doutes que fomente notre société contemporaine. C’est le deuxième volet d’un diptyque débuté avec « Grand Peur et Misère du Troisième Reich ». Il se veut être un écho contemporain, à la missive que Brecht a voulu adresser aux générations futures. Comment le quotidien des français est impacté par l’ambiance politique et sociale ? Quelles peurs, quelles stupeurs, quels malaises traversent les domiciles, le monde du travail, les espaces publics, privés ?…

Une création qui se veut un inventaire non exhaustif de situations absurdes, folles, décalées, oppressantes ou hilarantes pour nous questionner à propos de nos peurs, de nos désirs et de notre action sur le monde.

Tout public à partir de 14 ans

Réservations souhaitées au 06.75.59.84.72

Tarifs : Plein 8 € / Réduit* 5 € / Spécial ** 2,50 €

Jeudi 1er décembre – 20h30 – Salle Le Chiffon Rouge de Flixecourt

« # Désordres », c’est une suite de séquences qui nous plongent dans le présent de personnes aux prises avec les tensions, les questions, les peurs et les doutes que fomente notre société contemporaine. C’est le deuxième volet d’un diptyque débuté avec « Grand Peur et Misère du Troisième Reich ». Il se veut être un écho contemporain, à la missive que Brecht a voulu adresser aux générations futures. Comment le quotidien des français est impacté par l’ambiance politique et sociale ? Quelles peurs, quelles stupeurs, quels malaises traversent les domiciles, le monde du travail, les espaces publics, privés ?…

Une création qui se veut un inventaire non exhaustif de situations absurdes, folles, décalées, oppressantes ou hilarantes pour nous questionner à propos de nos peurs, de nos désirs et de notre action sur le monde.

Tout public à partir de 14 ans

Réservations souhaitées au 06.75.59.84.72

Tarifs : Plein 8 € / Réduit* 5 € / Spécial ** 2,50 €

Flixecourt

dernière mise à jour : 2022-11-21 par