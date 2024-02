Spectacle des Troubadours de la Combade Salle des fêtes Phénix Moissannes, samedi 9 mars 2024.

L’ACCA organise le nouveau spectacle des Troubadours de la Combade avec des danses et chants d’antan, gnoles et pièces de théâtre en patois et français avec buvette et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes Phénix Le Bourg

Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

