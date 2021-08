Blain Blain Blain, Loire-Atlantique SPECTACLE DES SŒURS TARTELLINI “DE BOUCHE A OREILLE” AU PORT DE BLAIN Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

SPECTACLE DES SŒURS TARTELLINI "DE BOUCHE A OREILLE" AU PORT DE BLAIN
29 août 2021
Blain, Loire-Atlantique

Munies d'un globe terrestre et de leurs cordes vocales, les sœurs Tartellini se baladent au milieu du public. Elles font escale auprès d'un spectateur privilégié, d'un groupe ou d'un auditoire plus large qui n'aura pas à se soucier du décalage horaire. Le répertoire se compose de chants du monde issus des cinq continents, essentiellement des chants populaires ou traditionnels qu'elles revisitent avec cœur et fantaisie. Elles forment à elles deux un véritable ensemble polyphonique, polyglotte et tout-terrain. Duo vocal déambulatoire tout terrain et tout public. Si vous croisez leur chemin, arrêtez-vous ! Elles pourraient bien vous emmener à l'autre bout du monde pour une empreinte carbone zéro. Le temps d'une chanson, ces glottes trotteuses vous embarquent pour un voyage aux sonorités de votre choix…

+33 2 40 79 00 08

