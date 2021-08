Blain Blain Blain, Loire-Atlantique SPECTACLE DES SŒURS TARTELLINI “DE BOUCHE A OREILLE” AU CHÂTEAU Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

Loire-Atlantique

SPECTACLE DES SŒURS TARTELLINI “DE BOUCHE A OREILLE” AU CHÂTEAU Blain, 29 août 2021, Blain. SPECTACLE DES SŒURS TARTELLINI “DE BOUCHE A OREILLE” AU CHÂTEAU 2021-08-29 16:00:00 – 2021-08-29 17:00:00 Château de la Groulaie Allée Olivier V de Clisson

Blain Loire-Atlantique Duo vocal déambulatoire tout terrain et tout public. Si vous croisez leur chemin, arrêtez-vous ! Elles pourraient bien vous emmener à l’autre bout du monde pour une empreinte carbone zéro. Le temps d’une chanson, ces glottes trotteuses vous embarquent pour un voyage aux sonorités de votre choix… dernière mise à jour : 2021-08-20 par

