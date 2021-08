Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Spectacle “Des rêves dans le sable” de Lorène Bihorel Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Spectacle “Des rêves dans le sable” de Lorène Bihorel Cambo-les-Bains, 12 septembre 2021, Cambo-les-Bains. Spectacle “Des rêves dans le sable” de Lorène Bihorel 2021-09-12 – 2021-09-12 Salle AIEC 6 Square Albenitz

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Cambo-les-Bains Un spectacle unique de dessin sur sable. La Magie de l’éphémère…

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique… “On vient curieux et on ressort conquis !” Spectacle ayant reçu le Prix du public Avignon Off – Coup de coeur Théâtre Online – Coup de coeur Billetreduc Plus de 850 représentations dans toute la France. Pass sanitaire demandé.

