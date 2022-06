Spectacle des Recortadores Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

Spectacle des Recortadores Saintes-Maries-de-la-Mer, 22 août 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. Spectacle des Recortadores

Les Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

2022-08-22 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-22 23:00:00 23:00:00 Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône Programme :

1 vache spécial écart

1 vache spécial sauts

1 vache exhibition

Encierro careton et distribution de bonbons pour les enfants à l’entracte

1 vache en balancin

1 vache en exhibition

1 toro en exhibition final Les Recordadores avec feux d'artifices- Soirée Festive-Animation musicale +33 6 29 82 40 32

1 toro en exhibition final Saintes-Maries-de-la-Mer

