SPECTACLE DES PETITS CURIEUX UNE GRANDE AVENTURE Vittel, mercredi 6 mars 2024.

Spectacle UNE GRANDE AVENTURE POUR UN SI PETIT MARIN

Gaspard, fils et petit-fils de marin, apprend un matin que le perroquet aux sept couleurs de son grand-père a été capturé par le Capitaine Brigrand.

Après avoir convaincu le vieux marin de le laisser partir sur son bateau de pêche, Gaspard prend le large à la recherche du voleur de perroquet.

Sur les flots, notre jeune héros rencontrera des homards musiciens, le Magicien des Mers, il aidera une mouette en difficulté. Le jeune marin devra également surmonter une tempête et essaiera de vaincre le Capitaine Brigand.

Gaspard arrivera t-il à ses fins et son grand-père retrouvera t-il le perroquet aux sept couleurs unique au monde ?

Pour les 3-9 ansEnfants

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06

223 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est animations@ville-vittel.fr

