Spectacle : Des oiseaux sur ma bouche Thouars, 10 août 2021, Thouars.

Spectacle : Des oiseaux sur ma bouche 2021-08-10 19:00:00 – 2021-08-10 21:00:00 RDV sur l’esplanade du château Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars Deux-Sèvres

Cette performance poétique, burlesque et submersive met en scène l’évocation de la libération de la parole, voguant ainsi dans nos confessions intimes, nos tabous. La violence familiale, la schizophrénie d’un fils, l’Alzheimer et le deuil d’un père. À la manière de Festen, on lèverait notre verre pour dire l’innommable. Existe-t-il une parole vraie, intime et universelle à la fois : une parole cathartique ? Comment peut-on transformer poétiquement l’indicible ?

Le spectacle proposé par la compagnie MastoCK .

Réservation OBLIGATOIRE

Entre fantaisie, humour, engagement, la Compagnie MastoCK met en scène une performance poétique, burlesque et submersive autour du thème de la libération de la parole.

Marie Monteiro

