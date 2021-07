Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay SPECTACLE – DES OISEAUX DANS LA GLU Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

SPECTACLE – DES OISEAUX DANS LA GLU Parthenay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Parthenay. SPECTACLE – DES OISEAUX DANS LA GLU 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 20:10:00 Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres Théâtre de l’esquif (Niort) Texte : Hélène Arnaud (création sept. 2020) Il était une fois des amoureux. Une dizaine de couples, et deux acteurs. Cela se passe après « ils furent heureux.» Ils eurent ou n’eurent pas d’enfants. Peu importe. C’était devenu difficile. Ennuyeux, ou frustrant, ou douloureux. C’était devenu impossible. Parce que vivre l’harmonie amoureuse, cela arrive vraiment rarement, on court tous toujours après. Mais au fond, cela n’existe peut-être que dans les contes de fée… Hélène Arnaud questionne notre coeur, cet éternel insatisfait, en toute légèreté, et elle lui donne de l’air! Réservations :

05 49 64 24 24

resah@cc-parthenay.fr dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Parthenay Adresse Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Ville Parthenay lieuville 46.64864#-0.24712